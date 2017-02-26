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Япония выразила готовность к сотрудничеству с Москвой на Курилах

По данным японских СМИ, это такие сферы, как оказание медицинской помощи, охрана окружающей среды, туризм и рыболовство

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Японские власти выразили готовность предложить России план по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, пишет в воскресенье газета Nikkei.

По данным издания, Япония выразила желание сотрудничать с Москвой в таких сферах, как оказание медицинской помощи, охрана окружающей среды, туризм и рыболовство.

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В частности, японские власти выдвинули идею обеспечения эффективного предоставления медицинской помощи жителям Курил. Ожидается, что в этой инициативе примут участие специалисты с острова Хоккайдо, которые начнут также предоставлять консультации по сети Интернет.

Кроме того, в ближайшем времени Россия и Япония могут договориться об организации круизов на Курилах для японских туристов.

При этом стороны будут стремиться к тому, чтобы договоренности о сотрудничестве не затрагивали вопросы о спорных территориях южных островов Курильской гряды, отмечает Nikkei.

Теги: Япония, Курилы
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