Главные новости
В миреПорошенко пообещал помогать жителям КрымаМоскваПолиция оценила число участников марша памяти Немцова в Москве в 5 тысяч человекВ миреОбновленную Nokia 3310 представили на выставке в Барселоне
В мире

По США провезут ковчег с мощами патриарха Тихона

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Ковчег с мощами святителя Тихона, первого патриарха после восстановления в 1917 году патриаршества в России, провезут осенью по США.

Архиерейский Синод Русской православной церкви за границей образовал рабочую группу по реализации этого проекта, который инициирует Фонд Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба РПЦЗ.

Мероприятие будет приурочено к столетию восстановления патриаршества в России. Ожидается, что святыня будет принесена не только в приходы РПЦЗ, но и в храмы других поместных Православных церквей в США.

Святитель Тихон - первый, чье патриаршество пришлось на советскую эпоху. Он был избран на патриарший престол в 1917 году. В 1981 году его канонизировала РПЦЗ, в 1989 году - Московский патриархат, а затем он возглавил Собор новомучеников и исповедников российских, пострадавших за веру от большевиков. В начале XX века патриарх Тихон был знаменем православного сопротивления советской власти и потому особо почитаем в Русской зарубежной церкви, история которой тесно связана с белым движением. Он подвергался аресту, трижды на него совершали покушение.

Наряду с этим Синод решил удовлетворить просьбу управделами Московской патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия о передаче частиц святых мощей преподобномучениц великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой и инокини Варвары.

Теги: США, РПЦ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Обновленную Nokia 3310 представили на выставке в БарселонеОбновленную Nokia 3310 представили на выставке в Барселоне
Кроме него были представлены смартфоны Nokia 3, Nokia 5 и международная версия Nokia 6Подробнее
В Грузии предсказали отказ РФ от признания независимости Абхазии и Южной ОсетииВ Грузии предсказали отказ РФ от признания независимости Абхазии и Южной Осетии
По мнению спецпредставителя премьера Грузии по вопросам отношений с Россией, признание Абхазии и Южной Осетии неестественно для всего мираПодробнее
Порошенко пообещал помогать жителям КрымаПорошенко пообещал помогать жителям Крыма
Украинский президент обвинил Россию в нарушении прав человека и в "захвате миллионов заложников"Подробнее
В ДНР заявили об освобождении от радикалов Донецкой фильтровальной станцииВ ДНР заявили об освобождении от радикалов Донецкой фильтровальной станции
ДНР готова обеспечить безопасность ремонтных бригад, но полагает, что украинская сторона этого сделать не можетПодробнее
Американские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человекаАмериканские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человека
По данным журналистов, американских чиновников не устраивает антиизраильский настрой Совета и включение в него представителей недемократических режимовПодробнее
Автомобиль въехал в праздничный парад в Новом ОрлеанеАвтомобиль въехал в праздничный парад в Новом Орлеане
Водитель задержан, более 20 человек получили травмыПодробнее
Акция против присоединения Крыма к России прошли в АнкареАкция против присоединения Крыма к России прошли в Анкаре
Этнические татары возложили черный венок к стенам российского посольстваПодробнее
Трамп отказался посещать ужин Ассоциации корреспондентов Белого домаТрамп отказался посещать ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома
Заявление прозвучало на фоне конфликта американского президента и СМИПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Акция памяти Бориса Немцова в Москве6 фото
26 февраля
Акция памяти Бориса Немцова в Москве
Прощание с Виталием Чуркиным4 фото
24 февраля
Прощание с Виталием Чуркиным
Выставка "Искусство Лего" в Москве12 фото
23 февраля
Выставка "Искусство Лего" в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПорошенко пообещал помогать жителям КрымаМоскваПолиция оценила число участников марша памяти Немцова в Москве в 5 тысяч человекВ миреОбновленную Nokia 3310 представили на выставке в БарселонеКультураВ США скончался актер Билл Пэкстон
Российский самолет вернулся в аэропорт Цюриха из-за проблем с двигателем
Скончался пассажир экстренно севшего в Волгограде самолета
Вашингтон возложил на ополченцев ответственность за инцидент с ОБСЕ в Донбассе
Обновленную Nokia 3310 представили на выставке в Барселоне
В США скончался актер Билл Пэкстон
В Эстонии осудили уносившего с работы секретные документы офицера
На Большом Москворецком мосту прошла акция памяти Немцова
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи