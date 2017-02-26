По США провезут ковчег с мощами патриарха Тихона

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Ковчег с мощами святителя Тихона, первого патриарха после восстановления в 1917 году патриаршества в России, провезут осенью по США.

Архиерейский Синод Русской православной церкви за границей образовал рабочую группу по реализации этого проекта, который инициирует Фонд Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба РПЦЗ.

Мероприятие будет приурочено к столетию восстановления патриаршества в России. Ожидается, что святыня будет принесена не только в приходы РПЦЗ, но и в храмы других поместных Православных церквей в США.

Святитель Тихон - первый, чье патриаршество пришлось на советскую эпоху. Он был избран на патриарший престол в 1917 году. В 1981 году его канонизировала РПЦЗ, в 1989 году - Московский патриархат, а затем он возглавил Собор новомучеников и исповедников российских, пострадавших за веру от большевиков. В начале XX века патриарх Тихон был знаменем православного сопротивления советской власти и потому особо почитаем в Русской зарубежной церкви, история которой тесно связана с белым движением. Он подвергался аресту, трижды на него совершали покушение.

Наряду с этим Синод решил удовлетворить просьбу управделами Московской патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия о передаче частиц святых мощей преподобномучениц великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой и инокини Варвары.