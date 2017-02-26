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Бельгийский заключенный сбежал из тюрьмы при помощи лестницы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Хитроумный побег совершен в воскресенье заключенным из тюрьмы в Лантэне (провинция Льеж) в Бельгии, сообщил телеканал RTBF.

Во второй половине дня сбежал двадцатилетний заключенный, известный полиции по грабежам с применением насилия.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили лестницу, прислоненную к тюремной стене, и дыру в системе ограждения.

У беглеца, как сообщили полицейские источники, были два или три сообщника. Они подожгли на подъездах к тюрьме два предварительно украденных автомобиля. Один - непосредственно у главных ворот тюрьмы, другой - возле местной церкви. Целью поджогов, считают в полиции, было, как минимум, отвлечь внимание, если не помешать подъезду оперативной бригады.

Беглец и его предполагаемые пособники исчезли, и пока не удается напасть на их след. Они объявлены в международный розыск, учитывая близость к тюрьме нидерландской и германской границ.

Теги: Бельгия, Льеж
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