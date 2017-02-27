Выдвиженец Трампа на пост министра ВМС США отказался от предложения президента

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Филип Билден, кандидатуру которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность министра военно-морских сил вооруженных сил, отказался от предложения президента, сообщило агентство Associated Press.

Билден заявил в воскресенье, что причинами отказа являются личные мотивы, а также то, что он, будучи министром, не сможет заниматься семейным бизнесом.

Министр обороны США Джеймс Мэттис подтвердил, что номинант отказался от должности, отметил, что в ближайшее время представит президенту нового кандидата.