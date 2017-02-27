Баку подтвердил потерю пяти военных в Карабахе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянская сторона нарушила договоренности об эвакуации тел пяти азербайджанских военнослужащих, погибших в результате боестолкновений в ночь на 25 февраля в зоне карабахского конфликта.

"Армения нарушила достигнутые соглашения по эвакуации тел пяти погибших военнослужащих, выдвинув новые условия", - говорится в сообщении.

Ранее в Баку заявляли, что в результате столкновений на линии соприкосновения азербайджанские военные понесли потери. Данные о масштабе потерь в Минобороны Азербайджана не приводили, однако в Степанакерте заявляли, что погибли пятеро военнослужащих Азербайджана.