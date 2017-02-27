В Чили начались перебои с питьевой водой из-за загрязнения рек

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Вызванные сильными ливнями оползни привели к загрязнению воды в реке Майпо, питающей резервуар близ столицы Чили Сантьяго.

В связи с этим власти распорядились отключить подачу питьевой воды, что затронуло около 4 млн человек.

Как сообщает "Би-би-си", власти обещают восстановить водоснабжение после того, как уровень загрязнения в реке Майпо снизится.

Население города запасается бутилированной водой. Рестораны и различные заведения закрыты по приказу властей. Школы также отложили начало новой четверти.

Спасательные службы сообщают, что в некоторых горных районах из-за обильных осадков прервано автомобильное сообщение, часть населенных пунктов оказались отрезаны от мира.

В результате наводнений и оползней погибли как минимум четыре человека. До этого центральные регионы Чили страдали от засухи и лесных пожаров.