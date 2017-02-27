В результате ДТП на карнавале в Рио пострадали 12 человек

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Не менее 12 человек получили травмы в результате ДТП, которое произошло в момент карнавального шествия в бразильском городе Рио-де-Жанейро, сообщает The Associated Press.

Согласно сообщениям, водитель автомобиля, который тянул одну из громоздких карнавальных платформ, не справился с управлением, в результате чего не менее шести человек оказались прижатыми к ограждениям и получили травмы. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Причиной инцидента мог стать сильный дождь. В сообщениях отметили, что празднества продолжились, несмотря на происшествие.