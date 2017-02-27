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Нацбанк Украины опроверг сообщения об отставке Гонтаревой

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) не подтверждает информацию об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой, говорится в сообщении пресс-службы.

"Как вы знаете, НБУ традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления. Такого сообщения не было, а значит, информация не соответствует действительности", - отмечается в документе.

Сейчас все члены правления работают по плану и имеют плотный график работы, добавили в пресс-службе.

С середины минувшей недели ряд СМИ сообщил о якобы принятом Гонтаревой решении подать заявление об отставке, которое готов удовлетворить президент.

Теги: Украина, НБУ, Валерия Гонтарева
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