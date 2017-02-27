В КНДР казнены пять сотрудников спецслужб

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В КНДР приведены в исполнение смертные приговоры в отношении пятерых высокопоставленных сотрудников спецслужб, которых обвиняли в подготовке неверных отчетов для лидера страны Ким Чен Ына, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на разведслужбу Южной Кореи.

Никаких подробностей о тематике отчетов и о том, каким образом была получена эта информация, южнокорейская разведка не привела.

По некоторым данным, эти пять сотрудников имели отношение к министерству государственной безопасности КНДР, руководитель которого Ким Вон Хон недавно был снят с должности по обвинениям в коррупции, превышении служебных полномочий и применении пыток.