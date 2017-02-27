В ДНР назвали условия запуска Донецкой фильтровальной станции

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Запуск Донецкой фильтровальной станции (ДФС) возможен при отведении украинских позиций от ее территории, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"На самой территории Донецкой фильтровальной станции мы не отмечаем присутствия вооруженных сил Украины или других подразделений, но станция на данный момент не работает", - сказал Басурин на брифинге в понедельник.

По его словам руководство станции не получило гарантий безопасности и не может ввести на станцию персонал в связи с угрозой их жизни.

"Их (украинские - ИФ) подразделения должны отойти от ДФС, это одна из задач, которая будет в Минске рассматриваться. Вокруг таких объектов не должно быть никаких подразделений, но они там стоят. Запуск станции возможен только при гарантиях безопасности работникам станции и отведении оттуда их войск", - сказал он.

Ранее Басурин сообщал, что украинская сторона освободила территорию Донецкой фильтровальной станции, но продолжила укреплять блиндажи вблизи нее.