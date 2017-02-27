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В Авдеевке на четвертый день восстановили электроснабжение

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Авдеевке по состоянию на 17:00 понедельника возобновлено электроснабжение, прерванное из-за обстрелов еще 24 февраля.

Как передает корреспондент "Интерфаксаа", около 14:30 российская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) предоставила письменные гарантии безопасности для ремонтных бригад, которые сразу же приступили к ликвидации двух порывов линий электропередач возле Авдеевки. После ремонта и технической проверки на подстанциях электроснабжение города было восстановлено.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подтвердил в фейсбуке эту информацию.

"Четыре дня город был без электроэнергии. Четыре дня российская сторона в СЦКК не предоставляла гарантий прекращения огня в районе порыва линии электропередач. Несмотря на это, город не опускал рук и продолжал жить и обороняться", - отметил он он.

Местные жители также сообщают, что в домах восстановлена подача воды. В настоящее время в Авдеевке температура воздуха около 0 градусов С, сильный туман.

Как передает корреспондент агентства, со стороны промзоны слышны обстрелы, предположительно из танка.

24 февраля в результате боевых действий произошел порыв воздушной высоковольтной линии электропередач 110 кВ вблизи города Авдеевка, в результате чего было прекращено электроснабжение города, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно снабжают город водой и теплоснабжением.

Теги: Донбасс, Украина, Авдеевка
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