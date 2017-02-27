Трамп не назначит спецпрокурора для проверки связей его окружения с Москвой

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, будет ли назначен специальный прокурор по расследованию предполагаемых связей окружения американского президента с Россией.

Как сообщили в понедельник журналисты пула Белого дома, когда соответствующий вопрос был задан одним из репортеров во время встречи Трампа с бизнесменами, глава государства не стал сразу отвечать.

Однако когда журналисты уже покидали место встречи, они услышали, как Трамп сказал "Нет".

Далее, по сообщениям пула Белого дома, Трамп произнес: "Я не звонил в Россию 10 лет".