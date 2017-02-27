ВОЗ назвала 12 устойчивых к современными антибиотиками бактерий

По мнению организации, необходимо ускорить разработку лекарств, которые помогут в случае эпидемии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о росте устойчивости бактерий к существующим антибиотикам и заявила о необходимости создать новые лекарства для борьбы с 12 так называемыми грамотрицательными бактериями, которые представляют наибольшую угрозу для человечества, сообщается на сайте организации.

"Устойчивость к антибиотикам растет, и у нас быстро кончаются варианты лечения. Если эта сфера будет регулироваться исключительно рынком, новые антибиотики, в которых мы так нуждаемся, не будут созданы вовремя", - приводятся в сообщении слова помощника гендиректора ВОЗ Мари-Поль Кини.

В докладе, опубликованном ВОЗ, отмечается, что мировому сообществу следует разработать программы для повышения государственного и частного финансирования исследований в этой области.

Кроме того, организация призвала страны вести разработки лекарственных средств для борьбы с перечисленными 12 типами бактерий, которые разделены в докладе на три категории по степени опасности.

Ранее в ВОЗ подчеркивали, что отсутствие новых препаратов по борьбе с этими заболеваниями может привести к волне серьезных эпидемий.