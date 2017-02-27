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Маккейн назвал запланированное увеличение военного бюджета США недостаточным

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Увеличения оборонного бюджета США в объеме, предложенном президентом, недостаточно: военным требуется больше средств для обеспечения национальной безопасности страны, заявил в понедельник глава комитета сената США по вооруженным силам Джон Маккейн.

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"Белый дом объявил, что президент намерен запросить военный бюджет в размере $603 млрд. Так, бюджет увеличится на $18,5 млрд по сравнению с уровнем, предложенным президентом Обамой на 2018 финансовый год. Другими словами, президент Трамп намерен обеспечить оборонный бюджет, который всего лишь на три процента больше оборонного бюджета президента Обамы, который оставил наших военными недофинансированными", - говорится в распространенном в понедельник заявлении сенатора.

Ранее в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на сотрудника Белого дома, курирующего тему бюджета, сообщило, что Трамп намерен увеличить расходы на оборону на $54 млрд. В свою очередь глава административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани на брифинге в понедельник подтвердил, что оборонные расходы в федеральном бюджете США на 2018 финансовый год будут увеличены более чем на $50 млрд.

Теги: Джон Маккейн, США
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