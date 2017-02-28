Грузовики МЧС России с гуманитарной помощью отправились в Донбасс

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - МЧС России направило в Донбасс 61 автомобильную колонну с гуманитарной помощью, сообщили во вторник в пресс-службе министерства.

"Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы выехали 25 автомобилей, которые везут около 300 тонн гуманитарной помощи", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, основную массу грузов вновь составляют детские продуктовые наборы, состоящие из молочных смесей, фруктовых, овощных и мясных пюре, молочных каш, соков.

В дороге колонна разделится на две, первая проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев Курган", где все автомобили будут досмотрены таможенниками. После этого они пересекут границу и продолжат движение в Донецк и Луганск.

МЧС России оказывает гуманитарную помощь Донбассу с августа 2014 года. За это время 60 автоколонн доставили в регион более 66 тыс. тонн гуманитарного груза.