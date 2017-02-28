Главные новости
КультураНиколай Караченцов госпитализирован с черепно-мозговой травмой после ДТПВ миреБелый дом назвал цель увеличения военного бюджета СШАКультураКомпания PwC назвала виновника ошибки на вручении "Оскара"
В мире

К февралю "Газпром" построил четверть трубопровода "Сила Сибири"

В январе компания строила по полтора километра трассы в сутки

К февралю "Газпром" построил четверть трубопровода "Сила Сибири"
Строительство газопровода "Сила Сибири"
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" по состоянию на 1 февраля построил 490 км магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщается в презентации ко Дню инвестора газового концерна в Сингапуре.

В конце декабря компания раскрыла данные о завершении строительства 445 км. Таким образом, в январе компания полностью построила 45 км трассы (примерно по полтора км в сутки).

Исходя из этих данных можно сделать вывод, что к концу февраля компания построила свыше пятисот километров трассы, общая протяженность которой составляет 2158 км.

Также компания сообщила, что на начало февраля сварила 699 км трубы. "Планом на 2017 год предусмотрено строительство более 600 км газопровода", - добавил член правления "Газпрома" Олег Аксютин в ходе презентации.

Согласно контракту "Газпрома" с CNPC, поставки по магистрали должны начаться в период с мая 2019 по май 2021. "С течением времени указанное окно будет сужаться, внося большую определенность", - добавил Аксютин.

Теги: Газпром, Сила Сибири
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
SpaceХ отправит двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 годуSpaceХ отправит двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 году
Глава компании Илон Маск рассказал, что они уже внесли за свое путешествие крупный депозитПодробнее
Экс-советника по нацбезопасности США призвали дать показания о связях Трампа с РФЭкс-советника по нацбезопасности США призвали дать показания о связях Трампа с РФ
Обе партии в Конгрессе хотят получить отчет о контактах Флинна с российским посломПодробнее
Белый дом назвал цель увеличения военного бюджета СШАБелый дом назвал цель увеличения военного бюджета США
В администрации Трампа уверены, что наращивание оборонных расходов в Соединенных Штатах не приведет к гонке вооружений по всему мируПодробнее
Глава ДНР объявил о блокаде Украины республиками ДонбассаГлава ДНР объявил о блокаде Украины республиками Донбасса
Захарченко заявил, что ДНР и ЛНР больше не будут продавать уголь Украине, а находящиеся на территории республик предприятия перейдут в их правовое полеПодробнее
ДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятияДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятия
Захарченко и Плотницкий готовы пойти на этот шаг, если Украина не снимет транспортную блокаду Донбасса до 1 мартаПодробнее
Выдвиженец Трампа на пост министра ВМС США отказался от предложения президентаВыдвиженец Трампа на пост министра ВМС США отказался от предложения президента
Министру обороны придется подыскать другого желающего руководить американским военным флотомПодробнее
Обновленную Nokia 3310 представили на выставке в БарселонеОбновленную Nokia 3310 представили на выставке в Барселоне
Кроме того, на MWC 2017 были показаны смартфоны Nokia3, Nokia 5 и международная версия Nokia 6Подробнее
В Грузии предсказали отказ РФ от признания независимости Абхазии и Южной ОсетииВ Грузии предсказали отказ РФ от признания независимости Абхазии и Южной Осетии
По мнению спецпредставителя премьера Грузии по вопросам отношений с Россией, признание Абхазии и Южной Осетии неестественно для всего мираПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 февраля6 фото
27 февраля
Фотохроника 27 февраля
Прощание с Алексеем Петренко7 фото
27 февраля
Прощание с Алексеем Петренко
"Оскар-2017"11 фото
27 февраля
"Оскар-2017"
Все фотогалереи
Цитата дня

Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, за ним - доска, и детишки сидят рядами

Ольга Голодец раскритиковала советское наследие в школах

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураНиколай Караченцов госпитализирован с черепно-мозговой травмой после ДТПВ миреБелый дом назвал цель увеличения военного бюджета СШАКультураКомпания PwC назвала виновника ошибки на вручении "Оскара"В миреSpaceХ отправит двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 году
Газпром определил цену экспорта в 2017 году в $180-190 за тысячу кубометров
В обращении к Конгрессу Трамп расскажет о выполнении предвыборных обещаний
К февралю "Газпром" построил четверть трубопровода "Сила Сибири"
Сенат США утвердил Уилбура Росса на посту министра торговли
ООН призвала власти РФ одобрять больше заявок на предоставление убежища
Компания PwC назвала виновника ошибки на вручении "Оскара"
Киев счел ультиматум ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи