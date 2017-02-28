У Ирана оказался серьезный запас прочности по разрешенному объему урана и тяжелой воды

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Тегеран обладает серьезным "запасом прочности" по основным техническим параметрам в рамках своих обязательств по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе (ИЯП), заявил "Интерфаксу" источник в МИД России.

"По всем техническим аспектам выполнения СВПД у Ирана есть приличный "запас прочности". По всем параметрам, будь то низкообогащенный уран или запасы тяжелой воды, у иранцев соответствующие объемы ниже, а подчас существенно ниже тех, которые обозначены в СВПД", - сказал собеседник агентства, говоря о ходе выполнения Тегераном своих обязательств в рамках сделки с "шестеркой" международных посредников.

"В частности, по нашим оценкам, "запас прочности" по низкообогащенному урану может составлять несколько лет", - отметил источник.

14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников достигли исторического соглашения об окончательном урегулировании иранской ядерной проблемы. Вслед за этим СБ ООН принял резолюцию 2231, одобряющую этот документ.

16 января 2016 года, после того, как МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном своих обязательств по СВПД, были отменены все санкционные резолюции СБ ООН, а США и ЕС сняли или приостановили большую часть экономических и финансовых санкций, связанных с ядерной программой Тегерана.

Соглашение устанавливает определенные лимиты на различные аспекты деятельности Тегерана в ядерной сфере. В частности, запасы низко обогащенного урана в Иране в течение 15 лет не должны превышать показатель в 300 кг, а его излишки должны вывозиться за рубеж. При этом Тегеран обязался ограничить уровень обогащения урана до 3,67%.

Кроме того, СВПД устанавливает лимит в 130 тонн на допустимые запасы у Ирана тяжелой воды, которая используется при производстве ядерного топлива.

Ранее в МАГАТЭ фиксировали небольшое превышение иранцами установленного потолка по тяжелой воде. В ноябре 2016 года, для устранения замечаний со стороны МАГАТЭ, Иран вывез излишки тяжелой воды (примерно 11 тонн) в Оман для ее дальнейшей перепродажи.