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Путин пообещал президенту Бердымухамедову посетить Туркмению

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым сообщил о планах в обозримом будущем совершить визит в Туркмению, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, которые накануне провели переговоры, сегодня утром во время завтрака продолжили обсуждение актуальных вопросов. Затем лидеры провели совместный телефонный разговор с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым", - рассказали в пресс-службе.

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Во время этого разговора, по информации кремлевской пресс-службы, Путин "выразил сожаление в связи с тем, что из-за напряженного графика его нынешней поездки в Среднюю Азию он не смог посетить Туркмению".

"Однако Путин заверил Бердымухамедова в том, что обязательно воспользуется приглашением посетить республику в обозримой перспективе", - подчеркнули в Кремле. "В связи с этим помощникам президентов и соответствующим ведомствам будут даны поручения о подготовке визита", - добавили в пресс-службе.

В ходе нынешней поездки Путин уже посетил Казахстан и Таджикистан, а позднее во вторник прибудет в Киргизию.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 1 ноября 2016 года посещал Россию с рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Теги: Владимир Путин, Туркмения, Гурбангулы Бердымухамедов
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