В Таиланде генерала полиции уволили за "скверное поведение"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Высокопоставленный чиновник уволен в Таиланде из-за неподобающего поведения, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на заявление правительства.

В заявлении отмечается, что генерал полиции Джампол Манмай "совершил проступок, не соответствующий его должности". Известно, что он был одним из самых высокопоставленных чиновников в окружении короля Таиланда Махи Вачиралонгкона. Кроме того, ранее он был начальником разведки.

"Он неподобающим образом использовал положение с целью получения личной выгоды. Его политические интересы могли негативно повлиять на безопасность страны", - говорится в заявлении. СМИ отмечают, что пока неизвестно, будет ли бывший высокопоставленный чиновник привлечен к ответственности.