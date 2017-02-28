Малайзия в среду выдвинет обвинение двум задержанным за убийство Ким Чен Нама

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Малайзии выдвинет обвинения в причастности к убийству сводного брата северокорейского лидера Чим Чен Ына двум женщинам - вьетнамке и индонезийке, которых удалось задержать, сообщил во вторник генеральный прокурор Малайзии Мохаммед Апанди Али.

По его словам, обвинение будет формально выдвинуто в среду. Уголовный кодекс Малайзии предусматривает за такое преступление смертную казнь.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.