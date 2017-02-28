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В Австралии арестован сторонник ИГ по обвинению в разработке лазера для боевиков

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники контртеррористического отдела полиции Австралии в ходе рейда на юго-востоке страны арестовали мужчину по обвинению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ), сообщает во вторник австралийское издание The Daily Telegraph.

По его данным, 42-летний электрик Хайзем Захаб был арестован в своем доме в городе Янг (штат Новый Южный Уэльс).

Отмечается, что Захаб разрабатывал лазерное устройство, которое помогло бы террористам ИГ уходить от управляемых ракет, используемых силами коалиции в Ираке и Сирии.

Теги: Австралия, ИГ
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