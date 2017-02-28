Телеканал Савика Шустера прекратит спутниковое вещание 1 марта

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Управляющий партнер и второй по величине акционер телеканала Савика Шустера 3S.TV Павел Елизаров вновь сообщил о прекращении спутникового вещания - теперь с 1 марта из-за отсутствия у канала достаточного числа зрителей-подписчиков.

"Завтра последний день вещания нашего канала на спутнике. Спасибо всем за поддержку, но нас критически мало. Наверное, мы обогнали время", - написал Елизаров 27 февраля на своей странице в фейбсуке.

По мнению Елизарова, общество и бизнес пока не ощущают потребности в независимых СМИ и готовы потреблять "заготовочки олигархических каналов".

Телеканал Шустера, начавший вещание в сентябре 2015 года, в конце декабря 2016 года уже заявлял о намерении прекратить спутниковое вещание с 1 января 2017 года, если ему не удастся привлечь дополнительных инвесторов. "Нам придется попрощаться с любимым делом, потому что у нас закончились деньги", - отмечалось в релизе канала.

Телеканал указывал, что за год ему удалось привлечь 20 тыс. подписчиков, однако денег хватило только на доставку сигнала до зрителя через спутник и кабель. "Из представителей бизнеса, к которым мы обращались, поддержка поступила только от одного человека. Если в течение ближайших недель кто-то из них все же откликнется - возможно, у нас получится избежать такого финала", - говорилось в декабрьском сообщении.

В середине января Елизаров в интервью изданию Mediasat уточнял, что канал продал 20,2 тыс. подписок, средний чек составил 250 гривен. "По количеству подписчиков для Украины это большая цифра (для сравнения у "Дождя" 80 тысяч подписчиков), поэтому с этой точки зрения это хороший результат. Но с точки зрения содержания канала это - отрицательный результат, потому что должно было быть 4 млн членов клуба", - отмечал управляющий директор. По его словам, канал также пытался продать около 49% акций.

Елизаров оценил расходы конкурирующих информационных телеканалов Украины в $600-700 тыc. - $1 млн в месяц.

Согласно данным сайта канала и госреестра, гражданину Канады Шустеру принадлежит 50% ООО "Телерадиокомпания "Всемирная информационная служба", Елизарову - 40%, Елене Демчук - 0,5%, а еще 9,5% находится в собственности ООО "Всемирная информационная служба".