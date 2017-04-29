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В Совете Федерации предложили назначить спецпосланника ООН по КНДР

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Необходимо возобновить шестисторонние переговоры по северокорейской проблеме и назначить спецпредставителя ООН по этому вопросу по аналогии со спецпосланником по Сирии, заявил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Есть же спецпредставитель по Сирии Стаффан де Мистура. Возможно, надо назначить спецпредставителя по КНДР, чтобы он начал челночную дипломатию осуществлять между Северной Кореей, Россией, Китаем, Америкой. Для этого, конечно, нужна готовность Северной Кореи, но если будет резолюция Совета Безопансоти ООН и будет такое лицо определено, это будет хотя бы каким-то шагом в этой ситуации", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

По его мнению, необходимо вернуться к шестисторонним переговорам надо и "начать что-то предлагать".

"Пока происходит какой-то диалог глухого с немым. Пока мы не слышим, что хотела бы Северная Корея от своих соседей в регионе и от США. Не слышим, что шестерка предлагает, кроме того, что надо выполнять резолюции СБ ООН и не производить испытания ни ракет, ни ядерного оружия, - заявил сенатор. - Политико-дипломатический путь должен приобрести какую-то конкретику".

Озеров уверен: "надо искать пути подхода, а пока одно уговаривание".

Теги: КНДР, Северная Корея, ООН, Совет Федерации
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