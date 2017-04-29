В Киргизии военные присоединились к поиску попавших под оползень людей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Военнослужащие генштаба Вооруженных сил Киргизии привлечены к поисково-спасательным работам в селе Аюу Узгенского района Ошской области (юг Киргизии), где в субботу утром оползень сошел на жилые дома, в которых проживали 24 человека.

"К поисковым мероприятиям привлечены 182 спасателя, 100 солдат от Генерального штаба Вооруженных сил, инженерная техника", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Киргизии.

Кроме того, для обеспечения порядка задействованы 50 сотрудников МВД, на месте дежурят 15 медработников. "На месте чрезвычайной ситуации в селе Аюу работает оперативный штаб под руководством министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова", - добавил собеседник агентства.

Он указал, что по предварительным данным, в шести домах проживали шесть семей, среди погибших могут быть дети разного возраста.

Помимо этого, в пресс-службе сообщили, что на месте, где сошел оползень, сохраняется опасная ситуация, в связи с этим МЧС проводит организационные мероприятия по эвакуации проживающих в этом районе 40 семей.

В свою очередь в пресс-службе минздрава Киргизии сообщили в субботу "Интерфаксу", что с места чрезвычайной ситуации в Узнескую больницу с диагнозом "истерический невроз" и "геморрагический инсульт" госпитализированы три человека из числа родственников оставшихся под завали жителей села Аюу.

В субботу в 06:40 (03:40 по Москве) в селе Аюу Узгенского района Ошской области сошедший оползень объемом 1 млн. куб метров накрыл семь домов. Под завалами остались 24 человека, среди которых дети и старики.По словам очевидцев, высота сошедшей массы составляет 3-4 метра.

На месте происшествия работают более 100 спасателей, привлечено 30 единиц уборочной техники.