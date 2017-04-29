Эксперт назвал низкой вероятность нанесения американского удара по КНДР

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Новые северокорейские ракетные испытания не повышают вероятность нанесения военного удара США по КНДР, считает главный научный сотрудник Институт мировой экономики и Международных отношений РАН Владимир Дворкин.

"Накал угроз в сторону Северной Кореи снижен", - сказал он "Интерфаксу".

По его словам, в ближайшее время вероятность нанесения военного удара по КНДР низка. "Если даже северокорейцы проведут, например, подземные ядерные испытания, то это тоже вряд ли приведет к удару по Северной Корее по той причине, что сильно пострадает Южная Корея. Там до нее так близко, что даже артиллерия может снести с лица земли Сеул", - отметил Дворкин.

По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп скорее будет действовать дипломатическими методами и попытается склонить Китай к оказанию давления на Северную Корею.

"Трамп заявил, что своими испытаниями, они (северокорейцы - ИФ) выражают неуважение к Китаю. Это свидетельствует о призыве к тому, чтобы Китай, наконец, в полной мере стал выполнять резолюции Совбеза ООН 2270 и 2321 о сильнейших санкциях против Северной Кореи", - сказал он.

Китай не заинтересован в полномасштабном конфликте на Корейском полуострове, считает эксперт, и может прислушаться к США, однако нет гарантий, что даже при давлении со стороны Китая КНДР будет выполнять резолюции ООН.

"Поведение Ким Чен Ына непредсказуемо, и в принципе можно ожидать чего угодно", - подчеркнул Дворкин.

КНДР осуществила в субботу очередной запуск баллистической ракеты, который по данным западных СМИ завершился неудачей.