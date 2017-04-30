Посол РФ обвинил США в наращивании военных мощностей под видом противодействия КНДР

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Москва и Пекин имеют схожие позиции по проблеме северокорейской ракетно-ядерной программе, заявил в субботу на встрече с российскими журналистами посол РФ в Китае Андрей Денисов.

"Наши позиции с Китаем по Северной Корее близки до степени совпадения", - сказал он. "Мы понимаем, что военного решения северокорейской проблемы быть не может, возможно только политико-дипломатическое. Ни мы, ни Китай никогда не будем поддерживать ракетно-ядерную программу Северной Кореи", - подчеркнул Денисов.

Россия ее категорически осуждает, отметил посол РФ. "Не только потому, что это непосредственная угроза, в том числе и для нас, но и потому, что это в известной мере провоцирует тех же американцев на наращивание своих якобы оборонительных мощностей в этой части мира, которые на самом деле имеют и наступательный потенциал", - указал Денисов.

По его словам, этот момент весьма беспокоит Китай. "Они решительно выступают против планов размещения американских противоракетных систем на южнокорейской территории, которые уже начали реализовываться", - сказал Денисов.

"Далее, ни мы, ни китайцы не ставим целью смену режима", - отметил посол РФ. Он указал, что Россия и Китай выступают также за возобновление шестисторонних переговоров, которые прервались в 2008 году из-за того, что северокорейцы с американцами тогда не смогли договориться.

"И мы, и китайцы прекрасно понимаем, что тот наезд и накат, который использует Трамп, он заведомо обречен, он не сработает, потому что военные угрозы на северокорейцев не действуют, а скорее наоборот они их только возбуждают и провоцируют и создают для них оправдание и объяснение их действий", - подчеркнул он.

По словам Денисова, разумные доводы, к которым и Россия и Китай неоднократно обращались, пока не работают. "Тем не менее, надо продолжать убеждать американцев, что это не получится. Ведь Трамп уже подошел к краю, начались угрозы, но он опомнился", - сказал он.

"То же самое хотелось бы думать и о лидере КНДР Ким Чен Ыне, потому что к ядерному испытанию там все готово, но ведь они его не осуществляют. Правда, вчера осуществили очередной запуск ракеты, но неудачно. Это опять породит всплеск наступательной риторики с той стороны", - продолжил Денисов.

По его словам, за сто дней президентства Трампа северокорейцы девять раз запускали ракеты - больше чем при президенте Обаме. "Это только раззадоривает его и активизирует", - сказал Денисов.

"И мы, и китайцы поддерживаем резолюции Совета Безопасности ООН, налагающие определенные санкции на Северную Корею. И эти санкции особенно в случае с Китаем оказываются достаточно эффективными", - сказал посол РФ.

По его словам, пошли сообщения о приостановке Китаем импорта северокорейского угля. "В расчете на год это примерно 400-450 млн долларов, которые потеряла Северная Корея. Для нее это достаточно большая сумма. Там, по неподтвержденным данным, это вызвало возмущение руководителя КНДР", - сказал Денисов.

"Во-вторых, что подтверждается, там началось нормирование отпуска топлива и всего остального. Причем нормирование с созданием запасов, что тревожит. То есть, видимо, в расчете на новые санкции в ответ на какие-то возможные новые действия", - отметил посол РФ.