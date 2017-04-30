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Папа римский увидел необходимость в стране-посреднике между США и КНДР

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск заявил о своей готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

"Я принимаю любого главу государства, кто просил об аудиенции", - сказал понтифик журналистам в самолете в ходе перелета из Каира в Ватикан.

Ранее сообщалось, что Трамп посетит Сицилию, где 26-27 мая запланирован ежегодный саммит "большой семерки". При этом Белый дом не уточнил, остановится ли президент в Риме для встречи с понтификом.

Комментируя ситуация вокруг Северной Кореи, глава Святого престола заявил, что для урегулирований отношений между Вашингтоном и Пхеньяном нужна третья страна, которая выступит в качестве посредника. "В мире так много координаторов, есть посредники, которые предлагают себя - такие, как например, как Норвегия. Она всегда готова помочь. Это только один, но их много. Но путь - это путь переговоров, дипломатического решения", - подчеркнул папа Франциск.

По его словам, "ситуация вокруг ракет (КНДР - ИФ) назревает уже больше года, но теперь, кажется, ситуация стала слишком напряженной".

"Мы говорим о будущем человечества. Сегодня широкомасштабная война уничтожит - я бы не сказал половину человечества - но большую часть человечества, а также культуру, все. Это было бы ужасно. Я не думаю, что сегодня человечество сможет выдержать это", - подытожил понтифик.

Теги: Ватикан, папа римский, США, Дональд Трамп
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