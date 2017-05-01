В КНДР заявили о готовности к очередному ядерному испытанию в любой момент

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - КНДР в любой момент может провести ядерное испытание, говорится в сообщении МИД страны, распространенном в понедельник по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи.

"Меры, принимаемые КНДР для продолжения наращивания ядерной силы до максимума, будут реализовываться конструктивно и поступательно в тот момент и в таком месте, которые будут определены высшим руководством", - говорится в сообщении.

"Если бы у КНДР не было мощной ядерной силы, США без колебаний бы совершили бандитский акт агрессии в отношении Кореи, которые они предпринимали против других стран", - заявили авторы сообщения.

Ранее в Северной Корее были проведены пять ядерных испытаний.