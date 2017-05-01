Получение травм пассажирами рейса "Аэрофлота" привело к доследственной проверке

Как отметили в СКР, следователи опросят членов экипажа и пассажиров попавшего в воздушную яму самолета

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России организовала доследственную проверку по факту травмирования пассажиров авиарейса Москва-Бангкок, сообщил в субботу сайт СКР.

"По предварительным данным, сегодня примерно в 2 часа 50 минут за 40 минут до посадки в аэропорту Бангкока самолет Боинг-777 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из аэропорта Шереметьево, попал в зону турбулентности. В результате часть пассажиров получили различные травмы", - говорится в сообщении.

"В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Так, сразу после возвращения в Москву будут опрошены члены экипажа воздушного судна и пассажиры. Уже сейчас следствием истребуется интересующая информация в авиакомпании, ведется работа по установлению точного количества пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.

Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс SU 270 по маршруту Москва - Бангкок, 1 мая на подлете к бангкокскому аэропорту "Суваннапум" попал в воздушную яму. По имеющейся на данный момент информации, пострадали около 20 человек.

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что 14 пассажиров еще остаются в медучреждениях столицы Таиланда.