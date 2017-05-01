В Киеве прошла первомайская акция с участием нескольких тысяч человек

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В центре Киева в субботу состоялась акция сторонников социал-демократической партии (СДП) Сергея Каплина и объединения профсоюзов столицы Украины, посвященная празднованию Дня солидарности трудящихся.

Несколько тысяч участников акции собрались на Крещатике и прошли колонной к Европейской площади, где была установлена сцена и прошел митинг.

Активисты несли красные партийные флаги, флаги организации профсоюзов и государственные флаги Украины. Некоторые участники митинга держали в руках транспаранты в поддержку 1 мая и лозунги о защите прав трудящихся.

Недалеко от Европейской площади у Арки Дружбы народов прошла акция, организованная партией "социалистов" Леонида Кожары.

Порядок в центре столицы обеспечивают несколько сотен сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят мирно, инцидентов не зафиксировано.