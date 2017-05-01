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500 человек пришли на несанкционированную акцию оппозиции в Минске

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Несанкционированная акция оппозиции прошла в понедельник в центре Минске.

На Октябрьской площади собралось порядка 500 человек, среди которых экс-кандидат в президенты в 2010 году Владимир Некляев, оппозиционные политики Павел Северинец, Вячеслав Сивчик и другие.

На площади прошел импровизированный митинг, после чего собравшиеся колонной прошли по центральному проспекту к площади Независимости, где находится дом правительства и ряд других госучреждений.

Сотрудники милиции проведению акции не препятствовали, задержаний участников не проводилось.

Теги: Белоруссия, Минск
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