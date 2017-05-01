Армия Ирака начала подготовку к операции по освобождению Мосула

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Иракская армия в понедельник возобновила бои за контроль над исторической частью Мосула, сообщил телеканал "аль-Арабийя" со ссылкой на источники на месте событий.

По данным телеканала, иракская армия ведет прицельный артиллерийский огонь по ряду районов города, в то время как силы коалиции выявляют места скопления боевиков "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в России).

Иракская полиция сообщает, что в течение нескольких последних часов ее сотрудникам удалось ликвидировать десятки боевиков ИГ.

Ожидается, что масштабная операция по освобождению старой части Мосула от боевиков ИГ начнется в ближайшие двое суток, отмечает телеканал.

По словам командующего армией Ирака Османа аль-Ганми, "сейчас иракская армия контролирует 40% территории города, а полный контроль над Мосулом будет установлен максимум через три недели".