Пентагон рассказал о возможностях ПРО в Южной Корее

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Американская система противоракетной обороны THAAD, размещенная в Южной Корее, готова к перехвату ракет, передал телеканал NBC News со ссылкой на представителей Пентагона.

"Американская ракетная система THAAD в Южной Корее находится в состоянии боевой готовности и обладает возможностью осуществлять перехват (ракет -ИФ)", - сообщает телеканал.

США предложили Республике Корея наладить противоракетную оборону на случай атаки со стороны КНДР, которая в последние годы регулярно проводит испытания баллистических ракет и ядерной бомбы.