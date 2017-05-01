Число российских туристов в Грузии выросло почти на четверть

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В январе-апреле 2017 года Грузию посетили 272,1 тыс. граждан России, что на 24,2% больше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщает в понедельник информационно-аналитический департамент МВД Грузии.

По данным ведомства, в апреле количество гостей из РФ выросло по сравнению с апрелем прошлого года на 16,5%, - до 86,5 тыс. человек. Это наивысший апрельский показатель за последние 10 лет.

По количеству граждан, посетивших Грузию за четыре месяца текущего года, Россия занимает четвертую позицию после Азербайджана, Армении и Турции.

В январе-апреле 119,9 тыс. россиян воспользовались единственной в настоящее время сухопутной дорогой между РФ и Грузией, пролегающей через контрольно-пропускной пункт (КПП) в Дарьяльском ущелье "Верхний Ларс - Казбеги", что составило 50% всех визитеров, воспользовавшихся этим КПП.

За 4 месяцев 2016 года Грузию посетили 1 млн 776,7 тыс. иностранцев, что на 11,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Из них туристов было 736,3 тыс. человек (рост на 26,9%), транзитом побывали в республике 330,5 тыс. человек (рост на 11,3%), остальные 709,9 тыс. - посетители другой категории (снижение на 1,8%).

В 2016 году Грузию посетили 6 млн 360,5 тыс. иностранцев, что на 7,8% больше, чем годом ранее, в том числе 1 млн 37,6 тыс. граждан РФ (рост за год на 12%).