Украинский консул опроверг слухи о смерти украинца Панова в ростовском СИЗО

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Гражданин Украины Артур Панов, находящийся в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону (РФ), жив, информация о его гибели не соответствует действительности. Об этом сообщил консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Конарский в комментарии "Радио Свобода".

"Последняя информация по этому факту - это то, что Панов жив-здоров. Подробностей указать не могу, поскольку нужно выяснить, откуда взялась такая информация (о смерти - ИФ), но она не подтверждается", - цитирует издание Конарского.

Артур Панов был задержан в начале декабря 2015 году в Ростовской области после того, как под видом беженца пересек украинско-российскую границу. Его подозревали в намерении совершить теракт на территории России. На момент задержания А.Панов был несовершеннолетним.

14 февраля 2017 года в Северо-Кавказском военном окружном суде Ростова-на-Дону начался судебный процесс по делу Панова

1 мая в российских СМИ появилась информация о том, что Панов умер в ростовском СИЗО от сердечной недостаточности.