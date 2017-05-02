В Берлине назвали основные темы предстоящего разговора Путина и Меркель

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Основная цель канцлера Германии Ангелы Меркель на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным - прощупать почву перед летним саммитом G20. Об этом сообщил радиостанции Deutsche Welle высокопоставленный источник в правительстве Германии.

Меркель, которая проведет переговоры с Путиным 2 мая в Сочи, хотела бы выяснить отношение Москвы к тем положениям, которые Берлин как организатор саммита G20 хотел бы зафиксировать в итоговом коммюнике. Оно принимается с согласия всех участников "двадцатки" при отсутствии возражений, рассказал источник.

На фоне растущих тенденций протекционизма правительство ориентированной на экспорт Германии считает особенно важным вотум G20 в пользу свободной торговли и регулирования финансовых рынков. Другие близкие сердцу канцлера темы - защита климата, помощь странам Африки, меры, позволяющие устранить причины, побуждающие людей покидать свои страны.

Канцлер не уверена, что на саммите российский президент поддержит некоторые инициативы Германии, в частности, направленные на противодействие отмыванию денег, помощь Африке и решение миграционного кризиса, пояснили источники.

Саммит G20 пройдет в немецком городе Гамбурге 7-8 июля.

Уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер подтвердил, что поездка канцлера в Сочи в первую очередь рассматривается как подготовка к саммиту G20, но отметил, что на переговорах будут затронуты темы Сирии и Украины.