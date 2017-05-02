Украинская полиция задержала мужчину на Куликовом поле в Одессе

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали во вторник днем 57-летнего жителя города Черноморск (бывший Ильичевск) Одесской области, который отказывался покинуть Куликово поле в Одессе в связи с сообщением о минировании.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, мужчина не подчинился требованиям сотрудников полиции, поэтому его доставили в районный отдел. Проводится проверка.

Ранее в полицию поступило сообщение о минировании Куликова поля, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов попросили пришедших людей временно покинуть его для проверки. Спустя час площадь была снова открыта для посещения гражданами.

Во вторник одесситы собирались на Куликовом поле, чтобы почтить память погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.