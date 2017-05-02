На акцию памяти жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов пришли около тысячи человек

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - От 500 до 1 тыс. человек принимают во вторник участие в поминальной акции на Куликовом поле в Одессе во вторник, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Еще несколько сотен человек сконцентрировались в очередях перед металлодетекторами, через которые осуществляется вход на площадь.

Акция проходит без происшествий. Однако на площади помимо пророссийски настроенных активистов находится некоторое количество их украинских оппонентов, а еще несколько десятков представителей националистических организаций собрались за оцеплением рядом с Куликовым полем.