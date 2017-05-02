В Одессе вновь эвакуировали людей с Куликова поля из-за нового сигнала о минировании

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции вновь эвакуируют людей с Куликова поля в Одессе из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

При этом основная масса желающих почтить память погибших во время пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года уже покинула площадь.

Как сообщалось, первый раз сообщение о минировании площади поступило около 13.00. Полиции потребовалось около часа, чтобы проверить территорию Куликова поля.