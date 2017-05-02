Главные новости
МоскваВ предварительный список пятиэтажек для сноса в Москве включили 4,5 тысячи домовСпорт"Локомотив" выиграл Кубок России по футболуВ РоссииМинобороны РФ отвергло версию о химбоеприпасах советского производства в Идлибе
В мире

Шведские спецслужбы перестанут проверять пассажиров из Дании

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Шведские спецслужбы прекратят проверки документов у пассажиров автобусов, поездов и паромов, которые курсируют между Данией и Швецией, сообщили власти страны во вторник.

При этом информационный портал The Local отметил, что на определенных пунктах пограничного контроля власти Швеции намерены ужесточить проверку граждан, прибывающих из других стран Шенгенского соглашения.

"Правительство пришло к выводу, что мы все еще нуждаемся в (пунктах - ИФ) пограничного контроля, и они должны быть усилены", - заявил глава МИД Швеции Андерс Игеман в ходе пресс-конференции.

В сообщении портала также напомнили, что временные проверки документов на транспорте, следующем из Дании в Швецию, были введены в январе 2016 года в попытке сократить число нелегальных иммигрантов, проникающих в страну.

Теги: Швеция, Дания
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Россия отказалась вручить повестку Горбачеву о вызове в литовский судРоссия отказалась вручить повестку Горбачеву о вызове в литовский суд
Суд хочет опросить экс-президента СССР по делу о штурме телебашни в ВильнюсеПодробнее
Меркель не увидела целесообразности в новом соглашении по УкраинеМеркель не увидела целесообразности в новом соглашении по Украине
Нет смысла и в замене наблюдателей ОБСЕ на Украине миссией ООН, заявила канцлер ФРГПодробнее
В одесском Доме профсоюзов не нашли взрывчаткуВ одесском Доме профсоюзов не нашли взрывчатку
Ранее полиция начала эвакуацию людей с Куликова поля, где жители города собирались, чтобы почтить память погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 годаПодробнее
Власти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитковВласти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитков
Генконсульство РФ в Анталье рекомендовало туристам не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом видеПодробнее
Минюст Армении согласился обсудить возможность передачи РФ осужденного ПермяковаМинюст Армении согласился обсудить возможность передачи РФ осужденного Пермякова
Военнослужащий был осужден в Армении за убийство семьи в Гюмри, а российский суд признал его виновным в дезертирстве и хищении оружияПодробнее
Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГСотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГ
Бывшую переводчицу смог склонить на свою сторону вербовщик исламистовПодробнее
Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным на вторникТрамп запланировал телефонный разговор с Путиным на вторник
В этот же день Путин встретится с немецким канцлером Ангелой МеркельПодробнее
Госдеп предупредил о терактах в ЕвропеГосдеп предупредил о терактах в Европе
В США предупредили о возможности внезапных атак сторонников ИГ и "Аль-Каиды"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке12 фото
02 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке
Празднование Первомая в России9 фото
01 мая
Празднование Первомая в России
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВ предварительный список пятиэтажек для сноса в Москве включили 4,5 тысячи домовСпорт"Локомотив" выиграл Кубок России по футболуВ РоссииМинобороны РФ отвергло версию о химбоеприпасах советского производства в ИдлибеВ миреРоссия отказалась вручить повестку Горбачеву о вызове в литовский суд
Предварительный перечень сносимых пятиэтажек
Шведские спецслужбы перестанут проверять пассажиров из Дании
"Локомотив" выиграл Кубок России по футболу
Что произошло за день: вторник, 2 мая
Меркель анонсировала основные темы саммита G-20 в Гамбурге
Фотохроника 2 мая
Резервный фонд РФ в апреле вырос на 18,3 млрд рублей
Путин рассказал Меркель о причинах и последствиях экономической блокады Донбасса
Путин не обсуждал с Меркель антироссийские санкции
"Аэрофлот" сократил в I квартале чистый убыток по РСБУ на 24%
Минобороны РФ отвергло версию о химбоеприпасах советского производства в Идлибе
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи