Шведские спецслужбы перестанут проверять пассажиров из Дании

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Шведские спецслужбы прекратят проверки документов у пассажиров автобусов, поездов и паромов, которые курсируют между Данией и Швецией, сообщили власти страны во вторник.

При этом информационный портал The Local отметил, что на определенных пунктах пограничного контроля власти Швеции намерены ужесточить проверку граждан, прибывающих из других стран Шенгенского соглашения.

"Правительство пришло к выводу, что мы все еще нуждаемся в (пунктах - ИФ) пограничного контроля, и они должны быть усилены", - заявил глава МИД Швеции Андерс Игеман в ходе пресс-конференции.

В сообщении портала также напомнили, что временные проверки документов на транспорте, следующем из Дании в Швецию, были введены в январе 2016 года в попытке сократить число нелегальных иммигрантов, проникающих в страну.