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СМИ назвали имя кандидата на должность постпреда США при НАТО

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Главным кандидатом на должность постоянного представителя США при НАТО является 73-летняя экс-сенатор от штата Техас, республиканка Кей Бэйли Хатчисон, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

По информации источника, есть надежда на то, что Хатчисон займет пост до начала саммита НАТО в Брюсселе, который состоится в конце месяца.

Кэй Бэйли Хатчисон занимала пост сенатора США от штата Техас с 1993 до 2013 года. С февраля 2013 года она работает старшим адвокатом в юридической фирме Bracewell & Giuliani в Далласе.

Теги: США, НАТО
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