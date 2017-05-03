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АНБ отследило больше 150 млн телефонных разговоров в 2016 году

При этом суд разрешил агентству следить лишь за 42 подозреваемыми в терроризме

АНБ отследило больше 150 млн телефонных разговоров в 2016 году
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Агентство национальной безопасности (АНБ) США в 2016 году собрало более 151 млн записей телефонных разговоров, несмотря на все меры, принятые для ограничения полномочий АНБ в этой сфере, следует из отчета ведомства, опубликованного во вторник, сообщает The Hill.

При этом официально АНБ получило судебные разрешения на слежку лишь за 42 подозреваемыми в терроризме, отмечает издание.

В то же время, невозможно сделать вывод о том, за сколькими людьми велось наблюдение в действительности, поскольку в указанные 151 млн записей входят звонки, сделанные с одного и того же номера.

Отмечается, что отчет, опубликованный во вторник - первый с того момента, как Конгресс принял "Акт о свободе США", запрещающий тотальный сбор данных об американцах, если только они не являются подозреваемыми в терроризме.

Теги: АНБ, США
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