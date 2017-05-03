Путин и Трамп пока не договорились о дате встречи

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В ходе состоявшейся накануне телефонной беседы президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина конкретная дата личной встречи между ними не была определена, сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Майкла Энтона.

Он подтвердил, что вопрос затрагивался, но еще будет прорабатываться на экспертном уровне.

Ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что президенты высказались за продолжение контактов по телефону, "а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита "Группы двадцати" 7-8 июля в Гамбурге".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал состоявшуюся беседу "очень конструктивной" и отметил, что "это был очень и очень положительный разговор, детальный обмен мнениями".

Как отмечается в пресс-релизе Белого дома, распространенном по итогам телефонных переговоров, главы государств обсудили совместную работу в целях искоренения терроризма на всем Ближнем Востоке, а также вопрос о создании зон безопасности в Сирии.

"Наконец, они говорили о том, как лучше урегулировать очень опасную ситуацию в Северной Корее", - отмечается в пресс-релизе.