Что случилось этой ночью: среда, 3 мая

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Кремле и Белом доме назвали состоявшийся разговор Владимира Путина и Дональда Трампа положительным и конструктивным, однако о дате встречи лидеры пока не договорились.

- Агентство национальной безопасности США в 2016 году собрало более 151 млн записей телефонных разговоров, при том, что формально имело право следить только за 42 подозреваемыми в терроризме, следует из отчета. опубликованного самим АНБ.

- В Астану приехали участники очередного раунда переговоров по закреплению режима прекращения огня в Сирии.

- В Великобритании перед досрочными выборами, которые назначены на 8 июня, распустили парламент.