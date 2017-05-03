Трамп прокомментировал слова Клинтон о виновных в ее поражении

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова кандидата на этот пост от демократов Хиллари Клинтон, которая заявила, что проиграла выборы из-за "действий России и директора ФБР Джеймса Коми".

"Директор ФБР Коми - это лучшее, что могло произойти с Хиллари Клинтон. Он позволил ей избежать ответственности за столько плохих поступков! Фальшивую историю о связи Трампа с Россией демократы использовали, чтобы оправдать поражение. Может, все дело в том, что Трамп вел отличную предвыборную кампанию?" - написал 45-й президент США.

FBI Director Comey was the best thing that ever happened to Hillary Clinton in that he gave her a free pass for many bad deeds! The phony... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 мая 2017 г.

...Trump/Russia story was an excuse used by the Democrats as justification for losing the election. Perhaps Trump just ran a great campaign? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 мая 2017 г.

Выступая в Нью-Йорке на форуме "Женщины - за мир и безопасность", Клинтон заявила, что победила бы, если бы выборы прошли 27 октября. 28 октября стало известно о том, что ФБР возобновило расследование об использовании Клинтон личного компьютера для служебной переписки, и, хотя по его итогам дело заводить не стали, это негативно сказалось на рейтингах демократов.

Кроме того, она назвала женоненавистничество одной из причин своего поражения на выборах.