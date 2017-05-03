Взрыв произошел у посольства США в Кабуле

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Бомба взорвалась близ посольства США в Кабуле, сообщает CNN.

По предварительным данным, погибли восемь человек, еще 25 были ранены.

Пока нет точной информации, представители какой страны погибли, однако местные власти сообщают, что все жертвы - афганцы, мирные граждане.

В свою очередь Associated Press сообщает, что в террорист-смертник атаковал американский военный конвой в столице Афганистана. В результате нападения трое американских военных были ранены.