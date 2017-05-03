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США отметили активность на ядерном полигоне в КНДР

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Фотографии со спутников свидетельствуют об активности северокорейских военных на территории крупнейшего в КНДР испытательного полигона Пхунгери. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте 38 North Института США и Кореи при американском университете Джона Хопкинса.

Снимки были сделаны 19, 21 и 25 апреля. Аналитики отмечают, что на них видны группы военных в самых разных частях полигона. При этом фотографии не позволяют определить, действительно ли на Пхунгери готовятся к испытанию ядерного оружия.

Не все фигурирующие на снимках военные заняты работой: часть из них, судя по всему, играют в волейбол.

Ранее в этом году сайт уже сообщал о том, что, судя по фотоснимкам, военные КНДР, вероятно, играют в волейбол на полигоне Пхунгери. Тогда эксперты предположили, что подобные действия могли быть предприняты для "введения противника в заблуждение" и могут являться "отвлекающим маневром".

Пхунгери расположен в гористой местности у потухшего вулкана Пектусан.

Теги: США, КНДР
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