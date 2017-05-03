Эрдоган собрался обсудить Сирию на встрече с Путиным в Сочи

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен сделать Сирию центральной темой переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Центральная тема переговоров - Сирия. По данному вопросу имеет место плодотворное сотрудничество между Турцией и Россией", - заявил Эрдоган в среду журналистам перед отлетом в Сочи, где в тот же день пройдет его встреча с Путиным.

Президент Турции заверил, что его страна продолжит конструктивное сотрудничество с Россией по вопросу урегулирования конфликта в Сирии.

Эрдоган также коснулся торговых ограничений, введенных как Турцией, так и Россией. По его словам, Россия и Турция не могут позволить себе потерять даже секунду времени из-за бюрократических проволочек.

"При каждой удобной возможности мы подчеркиваем решимость к устранению преград и волокиты на пути сотрудничества. Если Турция и Россия хотят достигнуть товарооборота в 100 миллиардов долларов, то должны предпринимать для этого конструктивные шаги, что является обязательным условием", - отметил Эрдоган.