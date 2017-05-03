В украинском Нежине украли памятник Марку Бернесу

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Бронзовый памятник популярному актеру и певцу Марку Бернесу (1911-1969) исчез в Нежине (Черниговская область Украины) - городе, в котором исполнитель песен родился.

"Памятник исчез. Обнаружено его отсутствие", - сообщили агентству "Интерфакс" в главном управлении Национальной полиции в Черниговской области в среду.

О том, что памятник украден, сообщил народный депутат Украины от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Лозовый.

"Ничего святого. В Нежине на Черниговщине украли ...памятник Марку Бернесу... минувшей ночью его украли, вероятно, на металл", - написал он на странице в фейсбуке. Депутат обратился в правоохранительные органы с требованием активизировать все усилия и оперативно найти памятник, "пока его не уничтожили".

Марк Наумович Бернес - советский актер кино и исполнитель песен. Родился в Нежине в 1911 году.

В 2011 году в Театральном сквере в Нежине был открыт бронзовый памятник, в основе которого - кадр из кинофильма "Два бойца" - актер сидит с гитарой в руках.