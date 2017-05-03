Ограничения по безвизовым поездкам в РФ граждан Турции останутся из-за угрозы терактов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Россия пока не снимает ограничения по безвизовым поездкам в Москву для граждан Турции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По этому виду товаров (томатов) ограничения пока будут оставаться, так же как и по безвизовым поездкам. Второе связано с необходимостью усиления взаимодействия между нашими спецслужбами в условиях нарастающей террористической угрозы", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В.Путин не исключил либерализации визового режима для поездок в Россию "специалистов, тех, кто часто бывает в нашей стране по делам службы, бизнеса".